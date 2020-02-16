استجواب الرئيس المخلوع حول غسل أموال وقضايا فساد في شركات اتصالات

التاريخ: 16-فبراير-2020
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أخضعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية اليوم الأحد بحسب اليوم التالى الرئيس المخلوع عمر البشير للاستجواب حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موبيتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة ام. تي. ان،
كما تم استجوابه حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية.
ونقلت سلطات السجون البشير للنيابة بناء على خطاب استدعاء للتحقيق في البلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠م المدون تحت المواد (35) من قانون غسل الأموال مقرونة مع المواد (4) فساد و (6/7) ثراء حرام ومشبوه والمادة (177/2) من القانون الجنائي والمادة (29) اجراءات مالية ومحاسبية.
يذكر أن البلاغ تم تدوينه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.
وشهدت المنطقة المحيطة بالنيابة شرق الخرطوم ترتيبات أمنية مكثفة وانتشار لعناصر من القوات النظامية للتأمين منذ الصباح الباكر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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