اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

استجواب الرئيس المخلوع حول غسل أموال وقضايا فساد في شركات اتصالات

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 16-فبراير-2020

29 مشاهدة

استجواب الرئيس المخلوع حول غسل أموال وقضايا فساد في شركات اتصالات

أخضعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية اليوم الأحد بحسب اليوم التالى الرئيس المخلوع عمر البشير للاستجواب حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موبيتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة ام. تي. ان،

 

كما تم استجوابه حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية.

Advertisements

ونقلت سلطات السجون البشير للنيابة بناء على خطاب استدعاء للتحقيق في البلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠م المدون تحت المواد (35) من قانون غسل الأموال مقرونة مع المواد (4) فساد و (6/7) ثراء حرام ومشبوه والمادة (177/2) من القانون الجنائي والمادة (29) اجراءات مالية ومحاسبية.

 

يذكر أن البلاغ تم تدوينه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.
وشهدت المنطقة المحيطة بالنيابة شرق الخرطوم ترتيبات أمنية مكثفة وانتشار لعناصر من القوات النظامية للتأمين منذ الصباح الباكر.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استجواب الرئيس المخلوع حول غسل أموال وقضايا فساد في شركات اتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا