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المريخ يقترب من الإطاحة بأبوعنجة وتونسي جديد للتدريب

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 16-فبراير-2020

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المريخ يقترب من الإطاحة بأبوعنجة وتونسي جديد للتدريب

بات جمال أبوعنجة على مرمى حجر من مغادرة تدريب المريخ، ووفقاً لمصادر موثوقة بحسب اليوم التالى فإن المجلس على وشك إصدار قرار بإعفائه من مهمته بعد فترة تذبذبت فيها نتائج الفريق وتعرض خلالها لهجوم جماهيري كبير.

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وتفيد المتابعات أن مجلس المريخ أصدر فيزا خاصة بدخول التونسي رمزي العرفاوي فجر غد الإثنين، وعمل التونسي مساعداً لمواطنه يامن الزلفاني ويتوقع أن يصل خلال الفترة القصيرة القادمة أمين المسلمي ليتولى مهمة تدريب المريخ بصفة المدير الفني.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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