عاجل.. الحزب الشيوعي يرفض زيادة أسعار الوقود

الأحد 16 فبراير 2020

اتهم الحزب الشيوعي السوداني، وزارة المالية بخرق الاتفاق مع قوى اعلان الحرية والتغيير، بعدم رفع الدعم عن الوقود، وذلك على خلفية زيادة سعر لتر البنزين إلى 28 جنيها. وقال في بيان اليوم (الاحد) أن وزارة المالية شرعت عمليا في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتبني سياسات السوق الحر التي دمرت اقتصاد البلاد. واشار البيان إلى رفع الدعم لايوجد في موازنة 2020 التي قدمها وزير المالية، واعترضت عليها قوى الحرية والتغيير المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. واعتبر الشيوعي زيادة اسعار (البنزين) يؤدي لزيادة معظم اسعار السلع، وزيادة معدلات التضخم، مع الارتفاع المستمر للأسعار وتجاوز الدولار 100 جنية، وتواصل أزمات الرغيف والوقود. واعلن رفضه لزيادة أسعار الوقود والخبز وزيادة الضرائب وتوصيات صندوق النقد الدولي، وطالب الالتزام بما تم الاتفاق عليه. ودعا الدولة إلى وضع يدها على شركات الجيش والامن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، ودخولها في انتاج الذهب والصمغ العربي. وحذر الشيوعي من ان تؤدي زيادة الاسعار لتفاقم الازمة، وإعادة انتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية، ويخدم مخطط نسف الفترة الانتقالية.

