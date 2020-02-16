عاجل.. الجنيه في ورطة بسبب الدولار (اعرف التفاصيل)

الأحد 16 فبراير 2020 كتب محمد أمين زاد البنك المركزي السوداني اليوم (الاحد) سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 52،20 جنيها، فيما بلغ سعره 102 جنيها في السوق الموازي (السوداء). واغلق السوق الحر للعملات الاجنبية الاسبوع الماضي تعاملاته على 100 جنيها مقابل الدولار. وعزا كمال السر المتعامل في السوق بوسط الخرطوم، انخفاض الجنيه إلى شح العرض مقابل الطلب الكبير على الدولار. وقال لــ(اخبار الخليج 365) إن اسعار الدولار للشراء 102 والبيع و104 للبيع، متوقعا تصاعد الاسعار خلال الايام المقبلة. وبلغ سعر الدرهم الامارتي 27،50 والريال السعودي 26،90 جنيها، فيما بلغ تجاوز الجنيه المصري حاجز 7 جنيهات في السوق السوداء.





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