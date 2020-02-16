عاجل.. نيابة الفساد تستجوب الرئيس المعزول (تفاصيل)

الأحد 16 فبراير 2020 كتب محمد أمين استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية اليوم (الأحد) الرئيس المعزول عمر البشير، في البلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠، المدون تحت المواد ٣٥ غسل اموال والمادة ٤ فساد والمادة ٦/ ٧ ثراء حرام ومشبوه والمادة ١٧٧/ ٢ ق. ج والمادة ٢٩ اجراءات مالية ومحاسبية. وقالت النيابة في بيان ان التحري تم في تصرف الحكومة السابقة في نصيبها بشركة موباتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة (ام، تي، ان). واضافت كما تم استجوابه حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الاسلامية وارتباطها ببعض العناصر الارهابية الدولية. ودون البلاغ بناء علي تقارير واردة من جهاز الامن والمخابرات الوطني.





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