زلة لسان مذيعة تقلب الأردن وتثير جدلا واسعا: “بنكررإننا مع جلالة سيدنا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسببت مذيعة إذاعة ميلودي الأردنية في ضجة كبيرة على مواقع التواصل في الأردن، بسبب زلة لسان لها عن “صفقة القرن” المزعومة.

المذيعة اللبنانية جيسي أبو فيصل، وقعت في خطأ على الهواء مباشرة، أثناء حديثها عن مهرجان جماهيري أعلنته النقابات المهنية في الأردن ضد “صفقة القرن“. لكن أبو فيصل قالت “صفقة الأردن… صفقة القرن”، ثم عدلت قائلة “الصفقة التي يشارك فيها الأردن”.

وسريعا تداركت المذيعة الخطأ بعد أن نبهتها معدة البرنامج عبر السماعة الداخلية، لتوضح المذيعة “توضيحاً لما قلته قبل قليل، بفقرة (بس هيك) عن صفقة القرن، إن الأردن مشارك مع الدول الرافضة والمعارضة لـ(صفقة القرن) عشان ما ننفهم إلا صح وبنكرر إننا مع جلالة سيدنا كلا ثم كلا ثم كلا”.

واضطر الجدل الواسع مالك إذاعة “ميلودي”، نضال فراعنة، إلى التعليق على الأمر مشيراً إلى وجود تقصّد في اجتزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

“فراعنة” كتب عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” في منشور رصدته (وطن) ما نصه: “توضيح لمن يصطادون في الماء العكر، الفيديو المجزوء والمقصوص عامداً متعمداً لمذيعة ميلودي جيسي أبو فيصل حول (صفقة القرن) الذي يتم تداوله ونشره من قبل أحدهم الذي تضرر كثيرا من ما قامت به (ميلودي) بعد أسبوعين فقط من انطلاقتها وكذلك البحث عن خصومة غير خصومة الرجال لتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح”.

وتابع: “نعم، لقد زل لسان الزميلة جيسي، كما يمكن أن يحدث لأي إعلامي أو مذيع على الهواء مباشرة، ولسنا هنا بصدد الأخطاء والزلات التي تحدث بشكل طبيعي، لكن الزميلة عادت وصححت الزلة مباشرة، إلا أن من نقصده ونعرفه جيداً وليثبت لمعلمه أنه الذكي والحربوق قام بقصقصة الفيديو كما يرغب من أجل تقديم فروض الولاء والطاعة”.

كما خرجت المذيعة جيسي أبوفيصل في فيديو عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” ترد فيه على كل من هاجمها واتهمها بـ”تعمد الخطأ”.