تفاصيل جديدة في قضية المخلوع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حققت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية اليوم الأحد الرئيس المعزول عمر البشير في البلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موباتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة ام. تي. ان.. كما تم استجوابه حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الاسلامية وارتباطها ببعض العناصر الارهابية الدولية. يذكر ان البلاغ تم فتحه بناء علي تقارير واردة من جهاز، الامن والمخابرات الوطني.تحت المواد ٣٥ غسيل اموال والمادة ٤ فساد والمادة ٦/ ٧ ثراء حرام ومشبوه والمادة ١٧٧/ ٢ ق. ج والمادة ٢٩ اجراءات مالية ومحاسبية. المادة السابقة نساء نساء السعودية يبدأن ممارسة هذه العادة السيئة علناً في شوارع المملكة! المقالة القادمة زلة لسان مذيعة تقلب الأردن وتثير جدلا واسعا: “بنكررإننا مع جلالة سيدنا”

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