بورصة الخرطوم تسجل ارتفاعا عند الاغلاق اليوم

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مرتفعا عند 16733.279نقطة.

ومقارنه بتداول اليوم مع تداول يوم الخميس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 7,233,399جنيها الي 8,373,989جنيها بنسبة إرتفاع بلغت 16% ، وإرتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 14,041 ورقة الي 16,260 ورقة مالية بنسبة إرتفاع بلغت 16% ، وإنخفاض عدد الصفقات المنفذة من 32 صفقة إلي 30 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت6.00 %.

وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الإستثمار استقرار سعر سهم بنك فيصل الإسلامي السوداني عند 6.9جنيهات. وفي القطاع التجاري ارتفاع سعر سهم السودانية للمناطق والأسواق الحرة الى 81.37 جنيه ، وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إستقرار سعر 8 إصدارات ،وارتفاع سعر اصدارتين وانخفاض سعر اصدارة واحدة من اجمالي 11 اصدارة تم تداولها اليوم.