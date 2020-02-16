النيابة تحقق مع المخلوع البشير حول التصرف في شركات الاتصالات وأموال...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية اليوم “الأحد”، الرئيس المخلوع عمر البشير لإستجوابه في بلاغ مدون ضده تحت عدد من المواد.

وتم استجوب البشير حول البلاغ رقم (٧/ ٢٠٢٠) المدون تحت المواد (٣٥) غسل الأموال و(٤) الفساد و(٦/ ٧) الثراء الحرام والمشبوه و(١٧٧/ ٢) من القانون الجنائي و(٢٩) اجراءات مالية ومحاسبية، حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها بشركة موباتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة (ام. تي. ان).

كما تم استجواب البشير حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الاسلامية وارتباطها ببعض العناصر الارهابية الدولية.

يذكر ان البلاغ تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات الوطني.

باج نيوز