الصراع يشتعل بين الهلال والمريخ والتفريط ممنوع.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ هجوم ضارب في الفرقتين ومشاكل كبيرة في الدفاع

▪︎ التقييم لنجوم القمة والتسجيلات والمحترفين لا يزال مبكرا

▪︎ هاجس التدريب يؤرق وسيف الاقالات لا يزال مسلطا على النقر وابوعنجة

▪︎ المقارنة بين محترف الهلال العراقي ومحترف المريخ الغاني

▪︎ الهلال يراهن على عودة الصدارة من جدبد في مواجهة الامل بالجوهرة الزرقاء

▪︎ الهلال يخوضها ثارية وبدوافع الاستمرار في الانتصارات

▪︎ تخلف الحارس جمال سالم يثير التساؤلات ،،،،

▪︎ شهادة براءة للاباتشي من الاهلي القاهري وبطل افريقيا ،،

▪︎ توقع صدور قرارات مخففة من الكاف قبل قرار الفيفا تجاه الهلال

▪︎ المريخ في الراحة والمحطة القادمة في بورتسودان ،،

▪︎ اهلي شندي وهلال الابيض وحي الوادي يواصلون الانتصارات ويزحفون بقوة ،،

▪︎ كاس العرب للشباب المدرجات والنقل التلفزيوني بالمجان ولكل القنوات

▪︎ الزمالك يلخبط حسابات ابطال افريقيا ويعيد الترتيبات

▪︎ الانتر ولاتسيو في قمة إيطالية ملتهبة وصراع الصدارة

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▪︎ يشغل الممتاز هذه الايام الساحة الكروية خاصة واللقاءات المثيرة والمستويات الكبيرة حتى من الفرق الصغيرة وتهديها لطرفي القمة ،،

لم تستمر عودة الصدارة للهلال كثيراً بعد اكتساح اهلي عطبرة بخماسية مقابل هدفين ، عاد المريخ وسجل فوزا كبيرا على هلال الفاشر برباعية مقابل هدفين مستردا الصدارة ، والمريخ يفوق الهلال في عدد المباريات الملعوبة. للهلال مباراتين حتى يلحق بالمباريات التى لعبها المريخ بمعنى ان فرصته في استرداد الصدارة مجددا ستكون كبيرة ،،

ولكلا الفريقين مباريات قادمة من الخطورة بمكان سواء في الخرطوم او الولايات

المريخ في هذا الاسبوع سيكون في الراحة وسيستقبل الهلال فريق الامل ثالث الروليت وهي مباراة صعبة وكبيرة وثارية للهلال بعد خسارته في عطبرة والأمل ظهر بمستويات جيدة وحقق انتصارات عدة وعندما يواجه الهلال يلعب نجومه بعشرة أرواح من اجل الظهور،،

وبعد الامل ايضا مباراة صعبة للهلال في عطبرة في مواجهة الفلاح ومدربه السابق صلاح ادم ، والفلاح منذ انطلاقة الدورة الثانية لم يخسر اي مباراة من ٣ مباريات

وبعد الفلاح سيطير الهلال لبورتسودان ويواجه حي العرب الذي خسر من حي الوادي ،

ونجد المريخ بعد الراحة هذا الاسبوع سيسافر لبورتسودان ويواجه حي العرب ثم يعود لمواجهة السلاطين على ملعبه والسلاطين في قمة مستوياته وانتصاراته ومنافس قوى للوصول للمركز الرابع ،،

مباريات مهمة وخطيرة لكلا الفريقين

الهلال حقق انتصارات كاسحة وسجل هجومه أهدافا اكثر يتفوق بها على الجميع ولكن هناك مشاكل في الدفاع. استقبال اهداف ، خاصة بعد توقف الحارس جمال سالم والذي اثار خبره بالجوهرة الرياضية امس ردود أفعال كبيرة وتوقفه عن اخر مران وأبعاده من المباراة لمطالبته بمستحقاته واشتراطه باستلامها حتى يلعب ونتمنى في هذا المنعطف الخطير من المنافسة ان تحل المشكلة. يعود اللاعب خاصة وان الاحتياطي يونس الطيب لم يكن في مستواه وتسبب في الهدفين اللذين ولجا شباك الهلال ،،

وكلام كثير حول المدافعين وتراجع مستوى بويا وكذلك تواضع المحترف العاجي

وقد أبدى الفاتح النقر مدرب الفريق بعد المباراة الاخيرة انزعاجه من الأخطاء الكثيرة وولوج هدفين في مرمى الهلال كان يمكن ان تصل لثلاثة لو لا اهدارهم لركلة جزاء ،،

ونفس المشكلة قائمة في المريخ وتتعلق بالدفاع بعد ولوج هدفين من هلال الفاشر والذي اقترب كثيراً من التعادل في مناسبتين قبل ان يضيف المريخ هدفا حاسما ،،

من المقارنات الطريفة بين العملاقين على مستوى التدريب ان كلاهما مهدد و في كل يوم نسمع بأخبار ان مفاوصات اوتعاقدات حتى ولو كانت غير صحيحة فانها مزعجة وكلا المدربين النقر وجمال ابوعنجة يتعرض لضغوط ومع هذا ستكون المنافسة بينهما حاسمة وباستمرار من جولة لأخرى وكلاهما يرفض الهزيمة او التفريط ويطمع في الصدارة ،،

# على مستوى المحترفين وبرغم تسجيل الاباتشي عماد محسن لهدف من ركلة جزاء وصفت بالجميلة وقف معها الحارس حائرا ،،وبرغم تحركات اللاعب وقيادته للهجمات الخطرة الا ان البعض لايزال غير مقتنعا بمستواه ،،

البعض الاخر يطالب بالصبر على اللاعب وبعد هدف فتح الشهية حتى ولو من ركلة جزاء فهو مهم ، ودافعها المعنوي كبير ، ولك ان تتخيل لو كان اللاعب أهدر هذه الضربة برغم عدم أهميتها على أساس ان الهلال أساسا متقدم وحاسم للمباراة ،،

اعتقد ان تجارب الكثير من اللاعبين المحترفين من حولنا خاصة في الاهلي القاهري وفريق الترجي بطل افريقيا وما دفعاه من ملايين الدولارات للمحترفين مقارنة بنتائج الفريقين فانها تشفع للهلال ومحترفه العراقي عماد محسن ،،

الاهلي بكل محترفيه تعادل مع الهلال في امدرمان وفشل في تصدر المجموعة ،،

والترجي بكل محترفيه وصولجانه خسر من الزمالك في السوبر الافريقي ، فهل المحترفين فاشلين كونه لم يسجلوا ،،

نتمنى ان يأخذ الاباتشي فرصته ، وبمناسبة الاباتشي سبق وان قلنا بان اللقب يخص زميله المنتقل للعب في الكويت وان اللاعب لا يختار لقبه ، نحن من اطلق عليه هذا اللقب ويمكن ان نطلقه له حتى ولو كان يحمله ماردونا او رونالدو ،،

_ نجد في المريخ انتهاء أزمة محترفه الغاني ريشموند لاعب الخرطوم الوطني السابق وشارك بالامس امام هلال الفاشر وقدم مباراة لا باس بها وهو الاخر سجل من ركلة ثابتة خارج الصندوق يسال منها دفاع الخيالة والحارس ،،،

واذا كان هذا مستوى اللاعب فانه ومن اول مباراة يسجل يمكن ان يفيد المريخ ويسجل اكثر خاصة وانه هداف كان قد سجل في عدد من المباريات الودية ،،

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لحن الختام

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# تناولت مواقع افريقية ومصرية كما تميزت الجوهرة الرياضية خبر يفيد بمراجعة الكاف للعقوبات التى وقعت على الهلال بعد احداث مباراة الاهلي الاخيرة وهناك اتجاه لتخفيفها ونتوقع صدور قرارات في هذا الخصوص ،،

وفي ذات الوقت حملت اخبار الهلال عن تقديم شكوى لكاس ضد قرارات الكاف الظالمة ومقارنتها بعقوبات مخففة لأحداث أفظع واشنع ، تعرض فيها حكام للاعتداء والجماهير بعدم اكتمال المباريات وغيرها ، بجانب تطرقه لأخطاء وفساد الحكام وترصد الهلال ،،

خطوة وحراك نتمنى ان يأخذ حظه من الاعلام والتناول على مستوى افريقي كبير حتى يعرف الكاف بان الهلال لن يسكت على مثل هذه الممارسات وان الهلال كبير شانه شان الفرق المدللة والتى يرعاها الكاف ويجاملها باستمرار ،،

# يعود الهلال اليوم للتدريبات وسيركز على النجوم التى لم تشارك في لقاء الاكسبريس ، وستنتظم التدريبات بمشاركة جميع اللاعبين من خلال مران الغد،،

من المنتظر ان يعود الحارس جمال سالم ويشارك في مران اليوم اذا حلت مشكلته ونتمنى ذلك ،،

الهلال افتقد عدد من نجومه في المباراة السابقة بسبب الاصابات والمرض الشعلة وفارس والدمازين ونتمنى ان تكون العودة تدريجية،،

وتريد الجماهير ان تطمئن اكثر على النجوم دراج ونزار خاصة وان مشوار الممتاز طويل ضاغط في المرحلة القادمة ،،

# ينتظم منتخبنا الوطني بي تمارين من خلال التجمع الاول للاعبين ومن المنتظر ان يصل المدرب الفرنسي ويتابع بنفسه ونتوقع في ظل الاصابات العديدة ان يكون الحضور متواضعا ،،

انتقادات كثيرة وجهت للمنتخب في هذا الخصوص لتجاهل نجوم مؤثرة ،،

# من نتائج الممتاز امس فوز هلال الابيض على هلال كادقلي ١/٣ ، وأهلي شندي على السلاطين بهدف وحي الوادي على حي العرب بهدف ، وتعادل الرابطة والفلاح بهدفين لكل ،،

# الممتاز وبسبب المنتخب الوطني سيتوقف من اليوم على ان يستأنف بالأربعاء والخميس والجمعة ومسك ختام الاسبوع بالسبت لقاء الهلال والأمل ٢٢ فبراير ،،

# واليوم تحل بعثة منتخبنا الشاب في الرياض للمشاركة ضمن المجموعة الرابعة

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت اجتماعا بالامس قدمت من هلاله كاس البطولة الذهبي وقررت إقامة ندوات ودورات تدريبية للإعلاميين وتقرر ان يكون الدخول للجمهور مجانا ، كما تقرر السماح لكل القنوات العربية الراغبة في نقل مباريات البطولة بان النقل مجاني ومتاح للجميع ،،،

كل التوفيق لمنتخبنا في هذه المعمعة المنقولة لكل العالم والمشاهدة ،،

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الحالة

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# بالمستوى العالي والمبهر الذي ظهر به الزمالك في السوبر الافريقي وفوزه على بطل افريقيا الترجي بثلاثية مقابل هدف لخبط الفريق حسابات ربع النهائي والبطولة الافريقية وجعل كل الفرق تعيد حساباتها خاصة الترجي الذي سيواجه الزمالك مجددا رايح جاي ،،

ويبدو ان الزمالك اطلق رسالته حتى على جيرانه الاهلي القاهري والتنافس الشديد بينهما. واذا كان الفريقان سيتواجهان في الدوري والسوبر فان التوقعات بمواجهة بينهما قد تكون واردة اذا وصلا للنهائي ،،

# في ايطاليا يزداد الدوري اشتعالا واليوم مواجهة القمة بين الاول والثالث في صراع الصدارة إنترميلان ولاتسيو بعد المستويات والانتصارات الكبيرة التى قدماها مع المنافس يوفنتوس ،،

تأزم موقف روما اكثر وهو يخسر من اتلانتا بهدفين لهدف

# في اسبانيا فاز برشلونة على خيتافي ثالث المنافسة بهدفين لهدف ويتساوى الريال مع برشلونة في النقاط ويتفوق بالأهداف واليوم يواجه الريال سيلتافيغو اذا فاز يعزز الصدارة بفارق ثلاثة نقاط ،،

# تشتد المنافسة والصراع في اسبانيا وإيطاليا وألمانيا وتكاد تكون محسومة في فرنسا لباريس سان جيرمان وكذلك في انجلترا حيث اقترب ليفربول من اللقب تماماً بفوز جدبد وصعب امس على نوريتش سيتي بهدف ،،اثار جدلا ،،

وتترقب الجماهير غداً مواجهة شيلسي ومانشيستر بونايتد من اجل حجز مقعد في البطولات الخارجية ،،