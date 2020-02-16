سياسي كويتي محذراً من ساعة الصفر في الشرق الأوسط وهذا موعد الانفجار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقع السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، أن تشهد المنطقة تطورات خطيرة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد ظهور نتائج الانتخابات الاسرائيلية المقررة أول مارس المقبل.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن“، ( الايام حبلى بالأحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة وتوقيتات الاحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الانتخابات الاسرائيلية والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الاوسط”.

الايام حبلى بالاحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة وتوقيتات الاحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الانتخابات الاسرائيليه والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الاوسط

ومن العواصف ما يكون هبوبها

بعد الهدوء وراحة الربان

فاستعدوا ياعرب

وتشهد المنطقة العربية، توترات كبيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي أطلق عليها اسم “صفقة القرن“، والتي أعطت إسرائيل الحق في اقامة ما أسماه دولتهم على حساب الفلسطينيين مانحاً إياهم الحق في القدس العاصمة الفلسطينية.

ورفضت الشعوب العربية الصفقة المشؤمة فيما أيدتها بعض الانظمة العربية التي تطبع من تحت الطاولة مع إسرائيل وتؤيد كذلك خطوة ترامب، وهو الامر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع العربي.