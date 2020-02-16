إشتباكات بين اهالي قرية المنورة والكمبو بالجزيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وَقَفَت لجنة أمن ولاية الجزيرة في اجتماعٍ برئاسة الوالي المُكَلّف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير أمس، على النزاع بين قريتي المنورة والكمبو بمحلية جنوب الجزيرة، والذي أسفر عن إصابات خفيفة لثلاثة من قُوّات الشرطة و(11) مُواطناً من الكمبو و(8) مواطنين من قرية المنورة.

ودعا الاجتماع طرفي النزاع لضبط النفس والاحتكام لصوت الوطن والعقل، وشَدّدَ على ضرورة تكثيف الوُجُود الشرطي حفظاً للأمن والاستقرار، وأشَادَ الاجتماع بتفهُّم وتقبُّل إنسان الولاية تنفيذ كل القرارات الصادرة من الحكومة. المادة السابقة جريمة صادمة تهز مدينة إسطنبول التركية.. قتلوه لأنه يعمل كثيرا المقالة القادمة الإذن بالانصراف بين قلة الحيلة وفقه الضرورة.. بقلم حسين خوجلي

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