نقل احمد هارون إلى مستشفى علياء بعد تدهور حالته الصحية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تدهورت الحالة الصحية للمساعد السابق لرئيس الجمهورية، الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الوطني المحلول، المعتقل بسجن كوبر أحمد هارون.

ونقلت السلطات أمس, هارون من السجن إلى مستشفى علياء بأم درمان. وكشفت مصادر مطلعة حسب (كنداكة نيوز) عن إجراء هارون فحوصات عقب تدهور حالته الصحية. وأفادت بأن هنالك اتجاهاً لتنويمه بالمستشفي وإبقائه تحت العناية حتى اليوم الأحد.

وأفصحت المصادر, عن عدم تماثُل هارون للشفاء من عملية جراحية أجريت له على مستوى الركبة قبل فترة. وأشارت إلى اعتماده على عصا للمشي.

واعتُقل هارون في أبريل الماضي. ويواجه المتهمون من رموز نظام البشير, بلاغات جنائية، ومنهم هارون الذي يواجه تهماً خطيرة. المادة السابقة ضبط كميات كبيرة من السلاح تتبع لخلية ارهابية بشرق النيل… المقالة القادمة جريمة صادمة تهز مدينة إسطنبول التركية.. قتلوه لأنه يعمل كثيرا

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