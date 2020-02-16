د.شداد يلتقي رئيس الاتحاد القطري اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عقب تشريف البروف كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ود. حسن برقو عضو المجلس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، عقب تشريفهما للسوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في الدوحة، أجرى الثنائي لقاءات إيجابية مع رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي، وسيتم عقد لقاءٍ مُهمٍ مع رئيس الاتحاد القطري اليوم الأحد، ويتوقّع أن يخرج بالعديد من المُحفِّزات لقادم التحديات.

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