قرار بإلزام محطات الوقود بالعمل (24) ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدرت وزارة الطاقة والتعدين قراراً بإلزام محطات الخدمة بالعمل (24) ساعة إلى حين إنتهاء الأزمة. وتأتي هذه الإجراءات لمعالجة مشكلة توزيع المواد البترولية بمحطات الخدمة. ووجه القرار جميع شركات التوزيع ابلاغ محطاتها للعمل بموجب هذا التوجيه.

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