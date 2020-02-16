تجربة حقيقية للمريخ أمس.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* رغم العنف الغريب الذي واجهه به هلال الفاشر أمس، والذي كاد أن يصل في بعض الأحيان إلى حد التصفية، نجح المريخ في كسب نتيجة مباراته أمامه بأربعة أهداف نالها على التوالي كرتكيلا في الشوط الأول، وريشموند والتكت ورمضان عجب في الشوط الثاني، مقابل هدفين لهلال الفاشر أحدهما بعد هدف ريشموند.. والثاني في الدقيقة ٨٠ بعد هدف التكت، قبل هدف رمضان في الدقيقة الأخيرة للمباراة..

* شهدت المباراة العديد من الأحداث التي سنعود إليها وللروح العدائية لمدرب وبعض لاعبي الخيالة في هذه المباراة؛ غداً بإذن الله بالتفصيل…

* أكد ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻲ العطبراوي على أن ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺳﺮﻕ منهم ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ أمام الهلال العاصمي… والسؤال إلى متى تشتكي كل الأندية التي تواجه الهلال من سرقة انتصاراتها عن طريق التحكيم..

* لو أن الهلال يعتمد على عرق لاعبيه لتحقيق الانتصارات، بدل أن يعتمد على الحكام، لما فشل في تحقيق بطولات خارجية..

* فتح ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ تحقيقاً عاجلاً ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ… وليته يبدأ بعضوية الهلالي البروف ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻝ رئيس اللجنة القانونية للاتحاد العام الذي أصر على أنه ﻻ ﻋﻼﻗﺔ له باسمه المذكور في كشف عضوية ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ…

* قرأت في عناوين الصحف بأحد القروبات أن ﺍﻟﻬﻼﻝ فاز بـ(اﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ)، على أهلي عطبرة..

* ألم أقل لكم إن إعلام الهلال هو الصديق الضار للهلال..؟!!!

* ﺃﻟﺘﺮﺍﺱ ﺍﻟﺒﻠﻮﻟﻴﻮﻧﺰ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ أﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ..

* حوالينا وما علينا يا رب…

* ﻳﻮﻓﻨﺘﻮﺱ الإيطالي ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺭﺩﻳﻮﻻ…

* الحق يقال؛ ساري أقل من قامة اليوفي.. ولو نجح هذا الأخير بالفعل في التعاقد مع جوارديولا، يمكن أن يحقق بطولة الأبطال..

* بالمناسبة اليوفي يخطط لمفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في ضم الأرجنتيني ميسي في التسجيلات الصيفية ليرافق رونالدو في مقدمة الفريق..

* وأراهن… إذا وفق اليوفي في التعاقد مع جوارديولا في الجهاز الفني وميسي إلى جانب الدون، فإن الفريق لن يجد صعوبة في تحقيق كل البطولات المحلية والقارية والعالمية..

* حسب التاريخ، سجل بعض المدربين المغمورين نجاحات معتبرة مع المريخ.. على رأسهم الألماني رودر الذي حقق المريخ في عهده عام ١٩٨٩م بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، والتونسي يامن الزلفاني الذي وصل المريخ في عهده قبل عامين، إلى المربع الذهبي لبطولة الأندية العربية الأبطال لأول مرة في تاريخه العربي.. فهل يا ترى يدخل المدرب المغمور، العرفاوي الذي سيتعاقد معه مجلس المريخ في هذين اليومين؛ التاريخ، وينجح معه في تحقيق إنجاز أفريقي أو عربي في الموسم القادم ؟؟؟..

* أقول هذا ولا أدري هل سنصبر عليه إذا لا قدر الله خسرنا بعد التعاقد معه نقاط مباراة أو مباراتين، أو تعثرنا بالتعادل..

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* أؤكد………. ما حا نصبر..

* لو صبرنا لن نكون سودانيين..!!

* يا أخ نحن من شدة ما مستعجلين؛ حتى الحكومة الانتقالية لا نريد أن نصبر عليها..

* دمار ثلاثين عاماً، نريد منها أن تعالجه في خمسة أشهر…

* وكفى.