كشف المستجدات بشأن الطاقم الفني الجديد للمريخ

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الخليج 365 :
حصل”الموقع” على تفاصيل جديدة بشأن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بنادي المريخ والذي سيتولى أمره التونسي أمين المسلمي.
وفق مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، فإنّ الطاقم الفني الجديد يضم التونسي أمين المسلميّ في منصب المدير الفني، رمزي العرفاوي مدربًا عامًا، فيما سيكون البرازيلي دوسل نتوس مدربًا للأحمال.
ومن المنتظر أنّ يصل التونسي ـ المدرب العام للمريخ ـ رمزي العرفاوي إلى الخرطوم فجر غدٍ”الأثنين”، فيما يصل المدير الفني أمين المسلمي فجر الثلاثاء قادمًا من بلاده بجانب مدرب الأحمال.
وعلم”باج نيوز” أنّ نادي المريخ أرسل اليوم”الأحد” التذاكر والفيزا للجهاز الفني الجديد.
وتأكّيدات”باج نيوز” أشارت إلى أنّ المجلس سيصدر قرارًا اليوم”الأحد” بإقالة الجهاز الفني الحالي والذي يقوده جمال أبو عنجة.
ويواجه أبو عنجة وطاقمه انتقاداتٍ في الوقت الراهن بسبب تراجع مستوى الفريق في بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدّر المريخ الخرطوم الدوري برصيد”41″ نقطة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات”السبت” على حساب هلال الفاشر.
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