(كاف) يضع معايير صارمة لملاعب المُنافسات القارية والدولية

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الخليج 365 :
أوضح د. حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد كرة القدم أنّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خاطبهم بمُوجب مُقرِّرات الجمعية العمومية للاتحاد القاري بأن كافّة مبارياته ومباريات تصفيات كأس العالم في قطر 2022م، يجب أن تُلعب في ملاعب على مُستوى عالٍ من الجودة، وفق المُتطلبات اللازمة من (فيفا وكاف)، وأفاد د. أبوجبل، بالقول: وبما أن السودان تأهل إلى مرحلة المجموعات في كأس العالم، ولديه استحقاقات في تصفيات الأمم الأفريقية (كان) 2021م، فإن البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد قام بتكليف النائب الأول للرئيس اللواء حقوقي د. عبد الرحمن والأمانة العام في الاتحاد بتولي الملف، ومُراجعة الإستادات المتاحة في السودان، إلى جانب الجهات المعنية وذات الصلة في الأمر، وختم الأمين بأن التكليف سيتم الشروع بإنفاذه مباشرةً في بحر الأسبوع الحالي.
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