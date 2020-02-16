بنك السودان يخفض 16% من قيمة الجنيه أمام الدولار وانخفاض في السوق الموازي للعملات

واصل بنك السودان المركزي يوم الأحد سياسة خفّض قيمة الجنيه التدريجية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات، ليصبح التخفيض نحو 16 في المئة أمام الدولار الأمريكي ويصير الدولار يساوي 52.2 جنيه، في حين كان السعر السابق زهاء 45 جنيها للدولار الواحد.
أعلن بنك السودان المركزي يوم الأحد 16 فبراير 2020 أسعار رسمية جديدة للعملات الاجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 52.2000 جنيه والبيع 52.4610 جنيه، وكان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيها للفترة السابقة والتي إمتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.
يوم الأحد 16 فبراير 2020 في السوق الموازي “السوق الأسود”، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 102.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 27.20 جنيه، لينخفض الدولار من أعلى سعر سجله الخميس الماضي 104 جنيه.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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