الخرطوم.. مؤتمر لبحث تأمين مياه الشرب والري بالثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ينعقد صباح بعد غدٍ الثلاثاء، مؤتمر قطاع المياه بالسودان في إطار التحضير لمؤتمر المانحين المزمع عقده أبريل المقبل.

ويخاطب المؤتمر وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس.

وتنظم المؤتمر وزارة الري، بمشاركة منظمة (اليونسيف) ومنظمة زوي وشركاء القطاع من منظمات الامم المتحدة والمنظمات الطوعية غير الحكومية العاملة بالسودان.

ويهدف لبحث سبل تأمين مياه الري وإيجاد مواعين الدعم للقطاع، بجانب توفير الدعم لمياه الشرب النقية والإسهام في بناء السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مناطق النزاعات.

ويستمر المؤتمر ليومين بمشاركة خبراء مختصين وطنيين وأجانب. باج نيوز المادة السابقة خلال 18- 20 فبراير الحالي.. مشاركات دولية كبرى في معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين

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