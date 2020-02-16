خلال 18- 20 فبراير الحالي.. مشاركات دولية كبرى في معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجري بالخرطوم خلال 18- 20 فبراير الحالي، فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين بمشاركة كبرى الشركات الدولية في المجال من كندا والصين وروسيا واستراليا.

ويعد المتلقى الذي تنظمة وزارة الطاقة والتعدين وهيئة الأبحاث الجيولوجية أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين، ويجذب آلاف المختصين في القطاع. ويشهد الملتقى معرضاً مصاحباً لآليات ومعدات التعدين.

ويمثل الملتقى فرصة لاستشكاف عالم التعدين بالسودان، كما أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لتراخيص مربعات استكشافية في التعدين.

ويقدم السودان نفسه على أنه بلاد المعادن لأن فرص الاستثمار واعدة في النفط والذهب والحديد والفضة والنحاس وخام الكروم والزنك.

ويتحدث في الملتقى عدد من أهم خبراء التعدين في العالم، بينهم أجانب وسودانيون ذوو خبرات ممتدة. باج نيوز المادة السابقة نائب رئيس مجلس السيادة: سحبنا معظم قواتنا من اليمن المقالة القادمة الخرطوم.. مؤتمر لبحث تأمين مياه الشرب والري بالثلاثاء

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