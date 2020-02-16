بالفيديو.. حميدتي: لن نسمح بأي انقلاب على حكومة الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دَعَا نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو لتوقيع “ميثاق شرف” يضم العسكريين والمدنيين لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية، ويضمن عدم حُدُوث انقلابٍ عسكري، فيما أقرّ بأنّ رُوح الشراكة التي كَانت سائدة بينهم والحرية والتغيير غير موجودة حالياً، لكنه أكّد أنّ الإرادة متوفرة لتجاوُز المرحلة.

وقال حميدتي في مُقابلة مع قناة “سودانية 24” أمس: “لن نسمح بأيِّ انقلاب على حكومة الثورة وقد تواثقنا على ذلك”، ووصف الداعين لمليونية تفويض القوات المُسلّحة بـ”الثورة المُضادة وأعداء الشعب”، وأضاف: “نقول لأصحاب الدعوات لمليونية تفويض القوات المُسلّحة، خاب فألكم ولن نسمح بانقلاب”، وأكّد حميدتي أنّ موقفهم ثابتٌ بشأن عدم تمديد الفترة الانتقالية، وقال “هناك أشخاص لا يريدون الديمقراطية ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية لعشر سنوات”.

وبشأن الأزمة الاقتصادية، نوّه حمدوك إلى أنّ تعافي الاقتصاد يحتاج إلى موارد، وأرجع ارتفاع أسعار الدولار والذهب إلى المُضاربات، وقال إنّ الدولار يفترض أن لا يتجاوز الثلاثين جنيهاً، وكشف أنّهم حذّروا في اجتماعٍ مُشتركٍ للسيادي ومجلس الوزراء والحرية والتغيير من حُدُوث أزمات قد تؤدي إلى انهيار الفترة الانتقالية، وأشار إلى أنّ أزمات الخُبز والوقود والسيولة أطاحت بالبشير، وقال “حلها أن نضع أيادينا في أيادي البعض ونجعل همّنا هو الخُرُوج من الأزمة”، واتّهم أصواتاً لم يُسمِّها – بقِوى الحرية والتغيير بالتسبب في الأزمة الاقتصادية، وقال” بعض الأشخاص في الحرية والتغيير حاربوا كل الدول التي ساعدتنا وظلوا يشتموا فيها ليل نهار”.