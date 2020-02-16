نائب رئيس مجلس السيادة: سحبنا معظم قواتنا من اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه لا وجود لأي قوات سودانية في ليبيا، مشددا على أن القوات السودانية في اليمن ضمن التحالف العربي، سُحبت غالبيتها، ولا توجد هناك الآن، إلا أعداد بسيطة جدًا.

وأعرب حميدتي في حوار مع قناة “سودانية 24″، مساء السبت، عن شكره لاستضافة جنوب السودان مفاوضات السلام السودانية، ودعم المجتمع الدولي لتلك العملية، لافتا إلى أن عملية السلام في جوبا تسير بتقدم كبير جدا في كل المسارات.

وقال حميدتي إنه يدعو لميثاق شرف بين كل مكونات المرحلة الانتقالية، كي تتقدم البلد إلى الأمام، لافتا إلى أنهم مستعدون لاستخدام علاقتهم من أجل تقديم حلول للأزمات، لكن هناك من ينتقد من يدعم السودان بلا ذنب.

وشدد حميدتي على أن المطلوب في تلك المرحلة هو الثقة بين الجميع، كي نحمي الفترة الانتقالية، وأن نتفق كلنا على مصلحة البلد، معربا عن شكره للشعب السوداني على الصبر على المعاناة.

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وقال حميدتي “نريد انفراج الازمة الاقتصادية، ونواصل العمل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، لتحقيق هذا الهدف، وسنحل تلك الأزمة قريبا، وسيتحسن الوضع في الفترة المقبلة”.

وأوضح حميدتي أن الأزمة الاقتصادية ليست جديدة، وظلت موجودة منذ فترة، داعيا إلى عدم تعليق الأزمة على حجج غير موجودة، حيث إن حلها يريد دعما خارجيا أو موارد داخلية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي، وتصفية الضمائر، وأن يرضى الجميع ببعضه، وألا يخاف أي مكون في الفترة الانتقالية من المكون الآخر، متعهدا بأن ينفذ المكون العسكري تعهداته بموجب الوثيقة الدستورية.

وبخصوص الخلية الإرهابية التي تم توقيفها في شرق النيل، في الخرطوم، والتي كشفت التحقيقات أنها تتبع جماعة الإخوان، قال حميدتي إنه للمرة الأولى تقبض الشرطة على خلية إرهابية معها تلك الكمية من المتفجرات، لافتا إلى أنه في البداية تم توقيف متهم واحد، والآن قبضنا على متهمين كثيرين، والتحقيقات ما زالت جارية والقبض مستمر، ولا يمكن القول الآن من يقف وراء تلك الخلية، التي تضم أجانب.