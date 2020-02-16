بالفيديو: لجان مقاومة بيت المال تضبط مخزن لاعادة تعبئة السكر المستورد في جوالات سكر كنانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لجان مقاومة بيت المال تضبط مخزن لاعادة تعبئة السكر المستورد في جوالات سكر كنانة

شرطة محلية أم درمان : تضبط عدد من المخازن غرب أستاد المريخ بشارع العرضة ، تحتوي على “2000” جوال سكر تايلندي زنة “5” كيلو و “1200” جوال سكر هندي زنة “50” كيلو ، يتم التلاعب بتحويلها إلى عبوات تحمل شعار سكر كنانة زنة “50” كيلو و “5” كيلو المادة السابقة هل الطيران وراء تأخير وصول الطلاب السودانيين بـ “ووهان” ؟ المقالة القادمة نائب رئيس مجلس السيادة: سحبنا معظم قواتنا من اليمن

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