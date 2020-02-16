رجاء نيكولا: مجلس السيادة لم يتخذ موقفاً نهائياً بتسليم البشير للجنائية الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت عضو مجلس السيادة في السودان رجاء نيكولا، إن المجلس لم يتخذ قرارًا نهائيًا بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية.

وأرجعت ذلك إلى أن المحكمة الدولية ”لم تقدم ضمانات ممكنة لمحاكمة عادلة“، وهو ما اعتبرته أمرًا فاصلاً بشأن تسليمه أو محاكمته أمام القضاء السوداني، وإن قالت إن ”هناك فرضية لمحاكمته داخل السودان“.

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وتحدثت نيكولا في تصريحات نشرتها “إرم نيوز“ عن أولويات المجلس السيادي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، وعودة ”النازحين واللاجئين الذين تأثروا بالحروب إلى بيوتهم، وهو ما يحتاج مجهودا ضخما وأموالا طائلة“.

وأشارت عضو مجلس السيادة، إلى أن الأولوية الثانية تتمثل في ”ملاحقة مرتكبي جريمة فض اعتصام 3 يونيو، والقصاص من القتلة منذ أن قامت الثورة في 18 ديسمبر 2018″، بالإضافة إلى ”معالجة أو تعديل أو إلغاء القوانين التي تقمع الحريات في السودان ومحاسبة كل رموز النظام السابق“.