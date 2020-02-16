مصادر حكومية: الرئيس الألماني يزور السودان في 28 فبراير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصادر حكومية مُطلعة، أنه تحدّد رسمياً زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للسودان في 28 فبراير الحالي، فيما أنهى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس زيارة ناحجة لبرلين استغرقت يومين.

وأوضحت المصادر، أن زيارة شتاينماير ستستغرق يومين يلتقي خلالها بقيادة الحكومة الانتقالية في مقدمتهم رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء، وقالت إن الأجهزة المعنية شرعت في الإعداد والترتيب للزيارة الأولى من نوعها، وأكدت أنها تمثل امتداداً للانفتاح العالمي على السودان بعد ثورة 19 ديسمبر.

وتشير (الصيحة) إلى أن حمدوك أجرى خلال زيارته لبرلين جملة من اللقاءات الهامة على رأسها لقاؤه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

والتقى حمدوك على هامش مؤتمر ميونخ أمس، بوزير الخارجية الهولندي، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. وأكد وزير الخارجية الهولندي، أن اكتساب بلاده عضوية أصدقاء السودان من شأنه أن يمكنها من المساهمة بإيجابية في دعمه، وأوضح أن وزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي سيزور السودان الأسبوع المقبل للوقوف على أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه هولندا للسودان، وبحث كيفية تطوير علاقات التعاون المختلفة خاصة في المجال الزراعي، وأعلن أنه سيزور السودان يونيو المقبل.

الصيحة