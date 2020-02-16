تدهور صحة أحمد ﻫﺎرون في كوبر ونقله اﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ-ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﺴﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ. ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ, ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪﺗﻬﻢ ﺧﻄﻴﺮﺓ. ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الاحد، ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎء ﺑﺎﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔﺍﻟﻄﺒﻴﺔ . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡﺗــﺎﺝ ﺍﻟـﺴـﺮ ﺍﻟـﺤـﺒـﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ, ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦﺍﻹﻓــﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ.

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