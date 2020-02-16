اين الدكتور محمد ناجي الأصم؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻳﺘﺴﺎءﻝ ﻋـﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺜـﻮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﺣـﺪ ﺃﻫـﻢ » ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ«ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻷﺻﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﻅﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟـﺜـﻮﺍﺭ.

ﻋـﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦﻟﻸﺻﻢ ﺃﺷــﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻـﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺪﻟﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺻــﻢ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺃﻧـﺼـﺎﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. المادة السابقة نائب رئيس وفد الحركة الشعبية للتفاوض بجوبا: وفد الحكومة لا يمتلك الإرادة السياسية لتحقيق السلام المقالة القادمة تدهور صحة أحمد ﻫﺎرون في كوبر ونقله اﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎء

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