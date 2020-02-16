نائب رئيس وفد الحركة الشعبية للتفاوض بجوبا: وفد الحكومة لا يمتلك الإرادة السياسية لتحقيق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم نائب رئيس وفد الحركة الشعبية للتفاوض بجوبا د. محمد جلال هاشم، وفد التفاوض الحكومي، واتهمه بالدفع بالمفاوضات لطريق مسدود.

واعتبر هاشم خلال حديثه عن كواليس منبر جوبا للتفاوض بـ”طيبة برس” أمس، أن الوفد لا يمتلك الخبرة الكافية أو لا يمتلك الإرادة السياسية لتحقيق السلام.

وكشف هاشم أن أطراف التفاوض اتفقت على كل البنود، لكن الحكومة تمسكّت بحذف “تقرير المصير” من إعلان المبادئ واستبدالها بوحدة سيادة الدولة، فيما أبدت مرونة مع علمانية الدولة مع رفض التسمية، وأشار لمقترح قدمه وزير العدل لمعالجة الخلاف بشأن العلمانية يسمى (مبدأ الدولة غير المنحازة)، ووجد القبول من الحركة لكنها تمسكّت بحق التسمية فقط.

ورأى هاشم أن المكون العسكري من وفد الحكومة يُعتبر الأسرع في اتخاذ القرار بالمنبر مقارنة بالمكون المدني، وقال إنهم في أول جلسة أعلنوا الموافقة على طلب المفاوضين من الحركات في خمس دقائق وذلك ما عجزت الحكومة السابقة في الاتفاق عليه في تسع سنين.

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