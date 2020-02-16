وفد من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أيام

الخليج 365:

يزور وفد من المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم الأيام المقبلة، لبحث سبل التعاون مع الحكومة السوانية بشأن من صدرت أوامر قبض في حقهم واتهامهم بجرائم إبادة جماعية وحرب في دارفور.

وأبلغ مصدر مطلع (الصيحة) أن اتصالات سرية جرت بين الحكومة والمحكمة الجنائية قبل عدة أشهر، تطالب فيها لاهاي بتسليم المتهمين، وأضاف المصدر أن الخرطوم أكدت تعاونها مع الجنائية، لكنها اشترطت أن تتم المحاكمة داخلياً، الأمر الذي وافقت عليه المحكمة بحسب المصدر.

مما يجدر ذكره أن المتحدث باسم وفد الحكومة التفاوضي بجوبا محمد حسن التعايشي أكد الأسبوع الماضي اتفاق الحكومة وحركات الكفاح المسلح على مثول المتهمين بقضايا إبادة جماعية في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد في حوار أمس الأول أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لا يعني مثول المتهمين أمامها في لاهاي.

الصيحة