وفدا الحكومة والجبهة الثورية يتفقان على تمديد فترة التفاوض بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق وفدا الحكومة والجبهة الثورية على تمديد سريان التفاوض حول السلام بمنبر جوبا لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد.

وفي وقت سابق، عقد وفدا الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالى محمد حسن التعايشي، و“الجبهة الثورية” (التى تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، اجتماعا فى جوبا، بحضور عضو فريق الوساطة من جنوب السودان، ضيو مطوك، لتمديد أجل سريان جولات مفاوضات السلام، الذى انتهى أمس.

وقال التعايشي، فى تصريح صحفى عقب الاجتماع، إن هناك حاجة لتمديد فترة التفاوض التى كان مفترضا أن تنتهي، مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة بضرورة إتاحة الفرصة لتكملة ما تبقى من الموضوعات قيد النقاش.

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وأضاف أن تلك الموضوعات المتبقية ليست كبيرة، إذ أن الأطراف ناقشت معظمها، إلا أنه تبين الحاجة إلى زمن إضافي، موضحا أنه ليس زمنا طويلا، لأن القضايا المتبقية ليست كبيرة.

وقال التعايشى إن الزمن “المتفق عليه معقول”، ويُعطى مؤشرات للشعب السودانى بأننا على وشك الوصول إلى اتفاق سلام شامل فى السودان، ويؤكد لشركائنا أننا جادون فى الوصول إلى اتفاق سلام فى وقت قصير، ويعطى اشارات ايجابية للوسطاء بجدية ورغبة الأطراف فى الوصول إلى سلام، خاصة فى ظل الأجواء الايجابية التى تسود أروقة التفاوض.