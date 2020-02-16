الناطق باسم القوات المسلحة يستبعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استبعَد الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، دمج “الدعم السريع”، وأكد أنها قوات رسمية وخاصة تتبع للقائد العام، وتعمل بالتنسيق مع كل القوات، وأنها قوات وطنية تعمل للمحافظة على أمن الوطن.

وحذّر عامر خلال ندوة “الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي” بـ(سونا) أمس، من أن عدم اقتناع الشعب بأجهزته الأمنية سيقود لانهيار الدولة، وقال إن تماسك القوات المسلحة من ضرورات الأمن الوطني.

وأكد أن قضية البشير والجنائية ليست تسليماً وإنما مثول فقط، وقال إنه أمر سياسي بحت ويجري النقاش حوله, وحذّر من خطورة تداول معلومات تضر بالأمن الوطني عبر الوسائط، ودعا للتقارب بين القوات المسلحة والشعب، وأكد أن أي توتر في البلاد يهدد الأمن.

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وطالب عامر بأن يكون الهم الوطني فوق الشخصي، وأن تصب كل الجهود تجاه ذلك، وقال “وجدنا اتفاقاً لدعم خيار الأمن الوطني في كل المؤسسات بالدولة”. وأكد ضرورة تثبيت هذا المبدأ في وسائل الإعلام، وحثّ على ضرورة استمرار الروح الوطنية.

وكشف عامر عن لجنة كبرى لجمع السلاح بواسطة خبراء، وأكد أن السلاح سيبقى في يد القوات النظامية فقط، وقال إن هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات كانت لها مهام سابقة وهي تأمين مواقع النفط وبعض المواقع المهمة.

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