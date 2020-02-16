احتجاج ﻋﻤﺎل ﻣﻴﻨﺎء ﺳﻮاﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺒﺎﻟﻲ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﻨﺎء ﺳﻮﺍﻛﻦ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻟﻲ ﻓﻲﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺩﺧﻞﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎءﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ »ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﺇﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﻤﻴﻨﺎء ﺩﻗﻨﺔ ﺑﺴﻮﺍﻛﻦ ﺭﻓﻀﺖ ﺇﻧﺰﺍﻝﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﻌﺪﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔﻟﻠﺒﻮﺍﺧﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻭ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﻘﻞﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻲ ﻣﻴﻨﺎءﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺑﺒﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﺍﺕﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ »ﺍﻟﻄﺒﺎﻟﻲ« ﻭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء ﻭﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ.ﻭﺫﻛـﺮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﺃﻣﺲ ﻭﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻏﻠﻘﻮﺍﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺩﻗﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻓﻴﻪﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﻫﺎ .ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻕﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻷﻥ ﺫﻟﻚﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻠﺒﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻻﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻬﺞ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏﺍﻻﻗﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻟﻮﺡﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.ﻭﻭﺻﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ)ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﺩﻭﻥ ﻣـﺮﺍﻋـﺎﺓ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻴﻨﺎءﺳﻮﺍﻛﻦ( ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝﻭﺧﻠﻖ ﺃﺯﻣـﺔ ﺛﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
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