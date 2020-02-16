قيادي بقوى الحرية: زيارة حمدوك إلى ألمانيا ستؤدي لإنفراج كبير في الأزمة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت أن زيارة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك إلى ألمانيا والمساعي الدبلوماسية ستؤدي لإنفراج كبير في الأزمة الاقتصادية.

وقال عصمت لـ(السواني) إن المكاسب السياسية ستنعكس على الواقع الاقتصادي وسيتعافى الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن القروض ستنساب وسيتوفر الدعم الفني لمؤسسات الدولة عبر التعاون الدولي إضافة لإمكانية استرجاع الأموال المنهوبة بأسرع وقت. صحيفة السوداني

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