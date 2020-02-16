شركة“سيقا” تتهم”27″ مندوبًا بالاستيلاء على”6″ مليارات جنيه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ألقت شرطة ولاية الخرطوم، القبض على”27″ مندوبًا من مناديب المبيعات التابعين لشركة”سيقا”، في أعقاب شكوى تقدّم بها المدير الإداري لشركة سيقا بموجب عريضة لدى نيابة بحري، اتهم فيها”27″ من مناديب المبيعات بخيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ تفوق الـ”6″ مليارات جنيه، وهي عبارة عن عوائد منتجات الألبان.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” إنّ النيابة قيّدت بلاغًا تحت المادة”177 ق ج خيانة الأمانة، وأمرت بالقبض على المتهمين واتخذت الشرطة إجراءاتها، وأوقفت المناديب المذكورين وأخضعتهم إلى التحقيق.
واكتشفت بحسب الصحيفة عملية ضياع الأموال عقب مراجعة داخلية لحسابات العام 2019، كشف عن ضياع تلك الأموال، وما زالت الشرطة تحقق مع الموقوفين على ذمة التحقيق.
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