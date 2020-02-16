شاب يصور نفسه سيلفي ويكتب جمعة سعيدة قبل استشهاده وغرقه بلحظات

شهدت منطقة الباوقة بولاية نهر النيل حادثة مفجعة عندما لقى الشاب صلاح خليفة حتفه غرقا داخل مياه النيل وما زالت الجهود تتضافر للعثور على جثته.

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وبالعودة للتفاصيل الاولية لهذا الحادث وحسب مصادر صحيفة الدار ان المرحوم من ابناء مدينة ام درمان دار السلام كما انه لاعب كرة لفريق الةوحدة وفي يوم الحادث وعقب صلاة الجمعة كان المرحوم برفقة اصدقائه ودخل النيل للاستحمام قبل الصلاة كما انه قام بالتقاط صور له عبر هاتفه الخاص وكتب عليها جمعة سعيدة ومن ثم دخل الى مياه النيل وجرفه التيار بعيداً عندها وعقب وقوع الحادث تم اخطار الشرطة دائرة الاختصاص بالولاية وشرطة الانقاذ النهري التي حضرن الى مسرح الحادث وبدأت في البحث المتواصل عن جثمان المرحوم الذي لم يتم العثور عليه حتى كتابة هذه السطور كما تم اخطار الاسرة التي حضرت الى الولاية والحزن يخيم عليهم من فاجعتهم بابنهم، كما تجمع عدد كبير من المواطنين واصدقاء المرحوم ومحبيه حول النيل يتابعون عملية البحث.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)