إدارة حي العرب تفتح النار على (الملاعب) وتتهمها بالتواطؤ مع الحُكّام

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أصدر مجلس إدارة حي العرب بورتسودان في اجتماع عقده صباح أمس بيانا أعلن من خلاله مقاطعة قناة (الملاعب) نسبة لتجاهل القناة بث مباريات حي العرب في منافسة الدوري الممتاز سيما التي تلعب خارج مدينة بورتسودان.. وصرح الأمين العام للسوكرتا النور باشري للموقع الرسممي للنادي قائلاً: هنالك تواطؤ بين قناة الملاعب وحكام المنافسة بعدم بث مباريات حي العرب حتى لا يرى الجمهور الظلم الذي يتعرض له الفريق في المباريات..

وبحسب صحيفة الصيحة أضاف باشري: سنقوم بتخصيص كاميرا خاصة لتصوير جميع مبارياتنا في الممتاز .. وحذر الأمين في ختام حديثه قضاة الملاعب الذين اعتادوا على ظلم الفريق مؤكدا أن إدارة النادي ستمنع قناة الملاعب من دخول استاد بورتسودان لنقل مباريات حي العرب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)