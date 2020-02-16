التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : حوادث 23 مشاهدة Advertisements أحبطت الإدراة العامة لمكافحة المخدرات ، محاولة متهم أجنبي لتهريب كوكايين داخل إطار دراجة بخارية ، وإتخذت إجراءات قانونية في مواجهته . وبحسب صحيفة آخر لحظة ،أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات شمال دارفور المقدم عصام عبد الغني ، أنه توفرت معلومات لإدارته عن متهم يخفي كوكايين داخل إطار دراجة بخارية المعروفة شعبياً (بالتكتك) وضبطت بحوزة المتهم (3.5) كيلو كوكايين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة أجنبي لتهريب ( كوكايين ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.