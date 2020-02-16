النمور والوادي يسقطان السلاطين والسوكرتا وتعادل في كوستي

التاريخ: 16-فبراير-2020
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أفسد الأهلي شندي انطلاقة مريخ الفاشر القوية، بفوزه عليه بهدف وحيد سجله الدولي ياسر مزمل في الدقيقة (32) في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس بالفاشر ليقفز الأهلي شندي بنقاطه إلى29 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد السلاطين عند 33 نقطة في المركز الرابع.
وبمدينة نيالا، قاد مهاجم الهلال السابق ولاء الدين موسى حي الوادي للفوز في أول مباراة بملعبه بالدور الثاني على ضيفه حي العرب (1-0).. وجاء الهدف في الدقيقة (60)، لترتفع نقاط الوادي إلى 30 نقطة، مُتساوياً مع حي العرب ليتقدّم عليه بفارق الأهداف ويصعد للمركز السادس ويتراجع السوكرتا للسابع.
أما الوافد الجديد وبحسب صحيفة الصيحة، الفلاح عطبرة، فخرج بتعادلٍ غالٍ من ملعب مضيفه الرابطة كوستي بهدفين لكلٍّ.. أحرز للفلاح كل من أحمد الصادق والغاني إيزيكيل تيتيه، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بينما أحرز للرابطة كل من محمد عثمان كونتاك وعثمان عيد، ليرتفع رصيده لـ16 نقطة في المرتبة 14.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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