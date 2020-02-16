صاحب الدار لأول انتصار والفوز شعار الزوار

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تختتم الجولة (20) من مسابقة الدوري الممتاز بمباراة واحدة عصر اليوم سيكون مسرحها إستاد القضارف وتجمع الشرطة بضيفه الأمل عطبرة في مواجهة يحتاج فيها صاحب الأرض بشدة للانتصار للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الترتيب قبل الأخير بـ(13) نقطة.

وبحسب صحيفة الصيحة، يبحث مدرب الشرطة صبري عبد الله عن فوزه الأول بعد أن بدأ النصف الثاني بخسارتين الأولى في الخرطوم أمام الهلال والثانية في عطبرة أمام الفلاح.. بالمقابل، يتطلع الأمل لاستعادة سكة الانتصارات سريعاً بعد السقوط المفاجئ في فخ الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام حي الوادي نيالا في الجولة الماضية وذلك حتى يحافظ على مركزه الثالث.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)