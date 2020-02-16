انطلاقة بطولة الجمهورية للريشة الطائرة اليوم

تفتتح بطولة الجمهورية للريشة الطائرة والمقامة بولاية شمال كردفان (عروس الرمال) الأبيض صباح اليوم الأحد، وذلك عند الساعة التاسعة صباحاً بميدان الحرية، وتأتي البطولة بمشاركة اتحادات الريشة الطائرة، وهي اتحاد شمال كردفان الذي يشارك بفريقين واتحاد الخرطوم بفريقي الجريف والدفاع، واتحاد النيل الأبيض بفريق الأولمبي الدويم واتحاد القضارف بفريق النصر واتحاد سنجة بفريق الاتحاد، وتأتي البطولة تحت رعاية وإلى ولاية شمال كردفان اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله وبنك فيصل الإسلامي السوداني .

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إلى ذلك أكدت رئيس الاتحاد السوداني للريشة الطائرة هنادي صديق اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة البطولة بولاية شمال كردفان بمشاركة الولايات والاتحادات المذكورة وأنديتها، وكانت البعثات المشاركة في البطولة قد وصلت إلى الأبيض أمس واكتملت الاستعدادات للمشاركة في البطولة وسط روح معنوية عالية بين الاتحادات والفرق واللاعبين المتأهبين للمشاركة في البطولة، وقد وجدت البعثة استقبالًا كبيراً من قبل حكومة الولاية واتحاد الريشة وقيادات الرياضة ولجان البطولة،

وبحسب صحيفة الصيحة، أشادت هنادي الصديق بالدور الكبير الذي قامت به الولاية في تذليل الصعوبات وإنجاح البطولة في الأبيض وأبدت ارتياحها الكبير وثقتها في أن تخرج البطولة بالشكل المطلوب والمُرتّب له من قبل الاتحاد السوداني والاتحادات ذات الصلة بالريشة الطائرة، هذا، وقد أكملت المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة الاتحادية إجراءات قيام الجمعية العمومية العادية للاتحاد السوداني للريشة الطائرة والتي ستعقد يوم بعد غد الثلاثاء بمدينة الأبيض، وذلك على شرف بطولة الجمهورية للريشة الطائرة وبإشراف ممثلي المفوضية الوطنية ذاتها وبحضور أعضاء الجمعية ممثلة في أربعة اتحادات هي اتحاد الابيض – اتحاد سنجة – اتحاد القضارف -اتحاد الخرطوم، وإلي جانب الحضور يشارك ممثلو لجنة التدريب ولجنة التحكيم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)