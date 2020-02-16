محاولة إنتحار فاشلة لشاب من أعلى نفق السوق المركزي

حاول شاب في منتصف الثلاثينيات من العمر ، الإنتحار صباح أمس بإلقاء نفسه من أعلى نفق السوق المركزي جنوب الخرطوم.

وإستطاع عدد من المارة ومعهم بعض أفراد الشرطة اللحاق بالشاب قبل أن يرمي نفسه ، ليتم إنزاله بعد مقاومة منه .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، ظل الشاب يردد بصوت مرتفع بعد إفشال محاولته عبارة ( زهجت من الحياة ) ليتم بعدها إقتياده بواسطة الشرطة نحو القسم لإتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهته .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )