انتقادات لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ . ﻭﺩﺍﻓـﻊ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻋـﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﺮﺑﻄﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ . Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓـﻀـﻞ ﷲ ﻓــﻲ ﻭﺭﺷـــﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻋـﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻣﺲ بحسب صحيفة الجريدة قال: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺗﻤﺘﺮﺱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ. ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻎ 150 ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺇﻥ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺖ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﻘﻂ . ﻭﺃﺭﺟــﻊ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺓﻟﻢ ﻳﺪﺭﺳﻮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿـﺎﻑ ﻫﻨﺎﻙﻗﻀﺎﺓ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﺳﻮﺍﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻔﺼﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ. ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺣﻤﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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