ﻟﺠﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻊ ﻣﺨﺰﻧﺔ

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﺎﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺷﺮﻁﻴﺔ ﻣﻦﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻏﺮﺏﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺿﺔ ﻭﺿﺒﻄﺖ ﻋﺪﺩ 2000 جوال سكر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻱ ﺯﻧﺔ 50 ﻛﻴﻠﻮ ﻭ1200 ﺟﻮﺍﻝ ﺳﻜﺮ ﻫﻨﺪﻱ ﺯﻧﺔ 50 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺨﺰﻧﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟـﻮﺍﻻﺕ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺯﻧﺔ ﻛﻴﻠﻮ ﻭ ﺟﻮﺍﻻﺕ 5 ﻛﻴﻠﻮ. Advertisements ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻤﺖ ﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺿﺔ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺳﻜﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻱ ﻭﻫﻨﺪﻱ ﺑﻐﺮﺽﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻻﺕ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻭﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﺎﺣﻨﻪﺟﻮﺍﻝ ﻣﺘﻮﺟﻬﻪ ﻟﺰﺍﻟﻨﺠﻲ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺧﺎﺭﺝ٥٥۰ﺑﻬﺎﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ بحسب صحيفة الجريدة ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺑﺎﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔﻻﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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