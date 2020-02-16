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لجنة امن ولاية الجزيرة تقف على نزاع قريتي المنورة والكمبو

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-فبراير-2020

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لجنة امن ولاية الجزيرة تقف على نزاع قريتي المنورة والكمبو

وقفت لجنة أمن ولاية الجزيرة في اجتماعٍ برئاسة الوالي المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير أمس، على النزاع بين قريتي المنورة والكمبو بمحلية جنوب الجزيرة، والذي أسفر عن إصابات خفيفة لثلاثة من قُوّات الشرطة و(11) مواطناً من الكمبو و(8) مواطنين من قرية المنورة.

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ودعا الاجتماع وفقاً لصحيفة الصيحة، دعا طرفي النزاع لضبط النفس والاحتكام لصوت الوطن والعقل، وشدد على ضرورة تكثيف الوجود الشرطي حفظاً للأمن والاستقرار، وأشاد الاجتماع بتفهم وتقبّل إنسان الولاية تنفيذ كل القرارات الصادرة من الحكومة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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