إحباط ” الأصم ” الإقتصادي

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة ﻳﺘﺴﺎءﻝ ﻋـﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺜـﻮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﺣـﺪ ﺃﻫـﻢ » ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ«ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻷﺻﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﻅﻬﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟـﺜـﻮﺍﺭ.

ﻋـﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻸﺻﻢ ﺃﺷــﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻـﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ بحسب صحيفة الجريدة ، ﻣﺪﻟﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺻــﻢ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺃﻧـﺼـﺎﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

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