صغيرون: لا نستطيع زيادة أجور الأساتذة خلال 2020

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة اقرت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون بعدم وجود اتجاه لزيادة الرواتب للاساتذة الجامعيين خلال 2020م، واعترفت في ذات الاثناء ان هيكل الاجور المعدل للاساتذة الجامعيين منذ 2018 يعوزه التمويل. Advertisements وقال تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة، انهم عقدوا اجتماعا مع وزيرة التعليم العالي ووكيل الوزارة بخصوص بهيكل أجور الأستاذ الجامعي المجاز منذ العام ٢٠١٨م. وقالت الوزيرة بحسب البيان ان هيكل 2018 يعوزه التمويل ،واوضحت بانه تم صدور قرار بايقافه قبل التطبيق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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