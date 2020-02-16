شكاوى من إيقاف خدمة التأمين الصحي بمعمل مستشفى الأطفال بمدني

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة شكا مواطنون من إستمرار خدمات التأمين الصحي بمعمل مستشفى الأطفال بمدني لأكثر من 4 أشهر ، وفي وقت طالب تجمع المهنيين بولاية الجزيرة بعادة خدمة التأمين الصحي بمعمل المستشفى فوراً وإلغاء زيادة رسوم الخدمات الطبية بمستشفيات الولاية خلال العام الجديد بناءً على توجيهات وزارة الصحة الإتحادية . Advertisements وبحسب صحيفة السوداني ، كشفت عن معاناة ذوي الأطفال المرضى نتيجة لإيقاف خدمة التأمين الصحي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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