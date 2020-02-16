البرهان يرحب بقرار سلفاكير بتقليص عدد الولايات بالجنوب

رحب رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان “السبت” بقرار رئيس وحكومة جنوب السودان، بالعودة لخيار الولايات، ووصفه بالبناء والشجاع، لأجل استدامة وبناء السلام من خلال تكوين الحكومة الانتقالية وفقا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة.

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وقال المجلس في تعميم صحفي “إن السودان إذ يرحب بهذه الخطوة العظيمة في مسيرة سلام الجنوب الشقيق يحدوه الأمل أن يعمل قادة وشعب دولة الجنوب بصورة بناءة وتصالحية لرتق النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون”. وأصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قرارا جمهوريا بتقليص عدد الولايات إلى عشر ولايات بدلا عن اثنتين وثلاثين ولاية.

وأعلن مستشار الرئيس سلفا كير، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان توت قلواك في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني، بجوبا أن يوم بعد غدٍ الاثنين، سيشهد تشكيل حكومة جديدة بناءً على قرار الرئيس سلفاكير الذي تم اتخاذه بعد مشاورات مكثفة مع القيادات في المركز والولايات ومع نواب ورئيس البرلمان حول الأوضاع بالبلاد.

وقال: “تواصلنا مع الأطراف الأخرى من أجل الوصول إلى سلام، وإن الرئيس سلفا كير ظل في كل اجتماعاته يصدر توجيهاته للجنة العليا بألا تألو جهدا من أجل السلام، وتأكيده بأنه الخيار الاول، وانه لاعودة للحرب مطلقا وأن عام 2020م هو عام السلام”، وجدد الدعوة لشركاء اتفاقية سلام جنوب السودان لمباركة القرار، وأكد أن السلام في بلاده وصل مراحله النهائية وسيتحقق في كل البلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)