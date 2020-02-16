هيئة الاتهام: اعتراف عدد كبير من المتهمين بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ

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كشف عضو هيئة الاتهام في بلاغ إنقلاب الإنقاذ المحامي معز حضرة أن لجنة التحقيق المعنية بالبلاغ قد فرغت من تحرياتها وتعمل على تلخيص البلاغ تمهيدا للدفع به للمحكمة، وأكد أن عددا كبيرا من المتهمين اعترفوا بالمشاركة في الإنقلاب وأن الرئيس السابق قد خطط للإنقلاب.

وقال حضرة بحسب صحيفة السوداني الإلكترونية، إن لجنة التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ استجوبت كل المتهمين والشهود ولديها بينات واعترافات، مشيراً إلى أن البشير رفض التعاون مع اللجنة، وأشار إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بطعن للجنة وتم رفضه، مؤكداً أن عقوبات المتهمين في البلاغ تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)